أدّى أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صلاة الغائب على شهداء غزة أمام بوابة معبر رفح.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر اصطفاف العشرات لأداء صلاة الغائب، تحت شعار «مرابطون حتى الإغاثة».

وكان التحالف الوطني، قد دعا للاعتصام أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي قد صرح: «مصر فيها 105 ملايين شخص.. والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض.. إذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبيرعن رفض فكرة (تهجير الفلسطينيين لسيناء) ستروا ملايين المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد مباحثات جمعت بينهما في القاهرة.

وخلال المؤتمر، أكّد الرئيس السيسي أن مصر لم تقم بغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.