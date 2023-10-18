وزير خارجية فلسطين: وصف ما جرى بمستشفى الأهلي المعمداني بالمذبحة يقلل من وطأة ما حدث

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن مذبحة مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة هزت ضمير البشرية.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن الأطباء كانوا يباشرون عملهم عندما سقط الصاروخ الإسرائيلي المدمر.

وأشار إلى أن المئات استشهدوا على الفور وتناثرت أشلاؤهم ، موضحا أن وصف ما جرى بالمذبحة يقلل من وطأة ما حدث.

ولفت إلى أن ما حدث كان ذبحا متعمدا للأطفال والنساء، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت على علم بمكان المستشفى وأنه يؤوي مئات المدنيين النازحين من قصفها الهمجي بجانب جرحى همجيتها.

ونوه بأن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى في اليوم السابق، وأبلغت الأطباء بأن ذلك كان بمثابة تحذير.

وشدد على أن إسرائيل تعمد لإبادة الشعب الفلسطيني، وتعد بالقضاء على كل شيء في غزة، لافتا إلى فرض الحصار المطبق على القطاع.

وأكّد أن إسرائيل اعترفت بأنها حربها موجهة أيضا ضد المدنيين في غزة، مشددا على أن من أعطة إسرائيل تفويضا لشن الحرب يعتبر شريكا معها.

ومساء الثلاثاء، ارتقى أكثر من 500 شهيد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وكان هؤلاء الشهداء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من جيش الاحتلال لإخلاء منازلهم.