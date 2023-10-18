قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن ردود الفعل الأولية للمجتمع الدولي داخل الأمم المتحدة؛ أبانت عن صدمة هائلة هزت ضمير العالم جراء المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال؛ باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، إلى تنظيم المجموعة العربية المشاركة بوفد جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة؛ اجتماع حاشد على مستوى السفراء صباح الثلاثاء؛ شهد مشاركة المنظمات الدولية كالأونروا والصليب الأحمر واليونسيف؛ لاستبيان الصورة الحقيقة عن الواقع الكارثي الإنساني القائم في غزة.

وأكد أن وقوع المجزرة فاقم من الذهول لدى الجميع، لافتا إلى استجابة المجموعة العربية بالحشد خارج مجلس الأمم؛ لإدانة المجزرة بأقوى العبارات مطالبين الأخير؛ بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية وملاحقة المجرمين الإسرائيليين مرتكبي الجريمة لنيل العقاب.

وأشار إلى استمرار المجموعة العربية في ممارسة الحشد الدولي ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، قائلا: «المجتمع الدولي يجب ألا يسمح وكل أصحاب الضمائر الحية بوقوع نكبة ثانية ضد الشعب الفلسطيني بعد نكبة 1948».

وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن تحمل مسئوليته إزاء وقف العدوان؛ يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار قتل الفلسطينيين، معقبا: «لو تحمل مجلس الأمن مسئوليته بوقف العدوان أمس؛ لكنا أنقذنا حياة هؤلاء الضحايا».

وشدد على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين من الأطفال والنساء من الاستهداف، مؤكدا أن تأخر مجلس في إصدار القرار؛ يمثل مشاركة في عدم حقن دماء الضحايا وتقاعس عن حفظ السلام الدولي.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.