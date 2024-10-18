شولتس: ألمانيا يجب أن تضمن عدم اتساع الحرب في أوكرانيا إلى الناتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس إن من مسؤولية ألمانيا أن تضمن من عدم تحول الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي"ناتو"، مشددا على موقفه الرافض لإرسال أسلحة بعيدة المدى إلى كييف.

وأعرب شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن رفضه لنقاط رئيسية في "خطة النصر" التي قدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب مخاوف من تصعيد مستقبلي.

وكان زيلينسكي قد قدم "خطة النصر" خلال الاجتماع، ودعا شولتس مرة أخرى إلى إرسال صواريخ كروز من طراز "تاوروس". ويعتقد الزعيم الأوكراني أن وجود ترسانة صواريخ رادعة يمكن أن تجبر روسيا على الدخول في مفاوضات سلام.

كما أكد شولتس موقفه ضد دعوة سريعة لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، كما هو مذكور في خطة زيلينسكي. وتعارض الولايات المتحدة أيضا انضمام أوكرانيا بشكل سريع إلى الناتو.

وأشار المستشار الألماني إلى قرارات قمة الناتو الأخيرة في واشنطن، التي تقدم لأوكرانيا ضمانا عاما بأنه لا يمكن إيقاف طريقها نحو الانضمام إلى التحالف الدفاعي، لكنه قال إن جميع الحلفاء يجب أن يتفقوا على أن الشروط المطلوبة للناتو قد تم توفرها من أجل الدعوة. وتشمل هذه الشروط إصلاحات في مجالات الديمقراطية والاقتصاد وقطاع الأمن.