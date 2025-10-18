ماييلي يسطر اسمه برقم مميز في تاريخ بيراميدز

سجل الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، اسمه في تاريخ النادي برقم مميز، بعدما قاده للتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وحقق بيراميدز لقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدين بيراميدز بانتصاره في مباراة اليوم للاعبه الكونغولي فيستون ماييلي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما استلم تمريرة من محمد الشيبي داخل منطقة الجزاء سددها بمهارة في شباك الفريق المغربي.

ودخل بيراميدز مباراة اليوم بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، فيما يلعب نهضة بركان بصفته بطلا للكونفدرالية الإفريقية.

وبتوقيعه على هدف الفوز في مباراة اليوم، سجل فيستون ماييلي رقمًا خاصًا به، حيث نجح في إحراز أهداف خلال نهائي البطولات الأربع التي حققها بيراميدز في تاريخه.

وسجل ماييلي في نهائي كأس مصر الذي توج به بيراميدز، ونهائي دوري الأبطال وكأس القارات الثلاث، قبل أن يسجل هدف الفوز في مباراة اليوم.

اللقب الأول لبيراميدز كان يوم 30 أغسطس من عام 2024، في نهائي كأس مصر وفاز الفريق حينها على نادي زد بهدف دون رد سجله ماييلي.

اللقب الثاني أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا مطلع يونيو من العام الجاري، وسجل ماييلي هدفًا في الفوز إيابًا 2-1.

واللقب الثالث أمام أهلي جدة السعودي يوم 23 من سبتمبر الماضي، وفاز بيراميدز بلقب القارات الثلاث ضمن بطولة إنتركونتنيينتال، وسجل ماييلي ثلاثية بيراميدز في المباراة.

وأخيرًا التتويج بلقب السوبر الإفريقي اليوم، وسجل ماييلي هدف الفوز الوحيد كذلك.