الحدود آخر وديات الزمالك اليوم قبل مواجهة إنبي في الدوري

ميتشو يمنح فرصة أكبر لمصطفى فتحى فى المباراة.. وأوباما يقترب من المشاركة أمام إنبى فى الدورى بدلا من ساسى



يخوض فريق الزمالك اليوم مباراة ودية أخيرة أمام حرس الحدود، لتكون بمثابة اللقاء الودى الأخير للفريق خلال فترة التوقف الحالية، والتى يختتم بها الزمالك استعداداته قبل استئناف مسابقة الدورى ومواجهة إنبى المقرر إقامتها يوم 25 من نوفمبر الحالى، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.



ومن المنتظر أن يمنح المدرب الصربى ميتشو فرصة الظهور لمصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى عدد دقائق أكبر خلال ودية الحرس لتجهيزه حتى يكون ورقة رابحة عقب نهاية التوقف، وذلك بعدما شارك كبديل فى اللقاءات الودية الأخيرة لتجهيزه فنيا بعد تعافيه تماما من إصابة الركبة.



كما استقر ميتشو على وجود يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى التشكيل الأساسى فى مواجهة إنبى ولكن مع توظيفه فى مركز التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط الوسط، الذى سيغيب عن المباراة.



كما أعد ميتشو برنامجا خاصا لتجهيز لاعبى الفريق الدوليين فور عودتهم خلال الفترة الجارية؛ حيث سيكون أول العائدين هم لاعبو المنتخب الوطنى الأول وهم الخماسى محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وأحمد سيد «زيزو» وعبدالله جمعة، غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء من مواجهة جزر القمر اليوم فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



إلى ذلك، حرص الجهاز الفنى التأكيد مرة أخرى على جاهزية قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا» لمواجهة إنبى، مؤكدا أن اللاعب تعافى من الإصابة تماما ولا يعانى نهائيا من أى إصابات تعوقه من المشاركة أمام إنبى يوم 25 من الشهر الحالى بالدورى.



كما عاد حازم إمام الظهير الأيمن، أمس، للمشاركة فى تدريبات الفريق التى أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة؛ حيث إنه لم يشارك فى تدريبات الفريق أمس الأول، وأدى تدريبات فى صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التى يعانى منها.



فى سياق آخر، كشف مصدر أن الاجتماع الذى تم بين مسئولى الزمالك مع الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق مساء أمس الأول السبت، ووكيله بلال نظير، بمقر النادى، انتهى دون الاتفاق على أى تفاصيل، على أن يتم عقد اجتماع جديد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة.



وعاد كاسونجو للزمالك بعد فسخ نادى الوداد المغربى التعاقد معه، وكان اللاعب حضر إلى القاهرة خلال الأيام الماضية بناء على طلب مسئولى الزمالك، لحسم أمره بخصوص عودته من جديد إلى صفوف الزمالك.