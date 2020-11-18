أشهر المؤلفات العالمية في حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، تحت إشراف مديره الفني الدكتورة نيفين المحمودي، وقيادة المايسترو مجدي بغدادي، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية والأعمال الكلاسيكية للمؤلف الموسيقي النمساوي موتسارت تضم ثلاثة أعمال هي: ليلة موسيقية صغيرة، السيمفونيه رقم 29، وكونشرتو للأوبوا والأوركسترا صوليست وسام أحمد.

يذكر أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٤، وقدم العديد من الحفلات الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية عديدة.