صحة الدقهلية تنظم فعاليات اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية عن برنامج رصد الإصابات تزامنًا مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.



جاء ذلك بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ووكيل المديرية للطب الوقائي، ومدير إدارة الطب الوقائي، ومسئولي فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات والإدارات الصحية، تحت إشراف أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وتم تدريب الحضور على الاستخدام الأمثل لطفايات الحرائق في المنشآت الصحية والمركبات، وتوضيح أنواع الطفايات وأهمية الصيانة السنوية لها، والتدريب على كيفية وضع خطة لإخلاء المستشفى حال حدوث الحريق.



وشدد مكي على ضرورة تفعيل دور فريق السلامة والصحة المهنية،\ بجميع المنشآت الطبية، بالتعاون مع مديري المنشآت، مؤكدًا دعمه الكامل للإدارة وتفعيل منظومة الحريق بالمستشفيات.