 الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع طباعة بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تسيطر على حريق بمصنع طباعة بالعاشر من رمضان

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 11:47 م

سيطرت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، على حريق بمصنع طباعة كتب مدرسية بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع لطباعة الكتب المدرسية بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم أول العاشر.

دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، وبرئاسة المقدم عبدالحميد ابو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحريق عن احتراق 15 بكرة ورق كبيرة الحجم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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