كثرة ري النباتات العصارية تسبب أضرارا

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غالبا ما تفضل النباتات العصارية العيش في الظل.

ولكن نبات الزينة الدائم الخضرة ذي الأوراق اللحمية بدأ يجد مكانه الرمزي في الشمس ويعتبر الآن اتجاها.

ويقول بيتر جروسمان من جمعية أصدقاء النباتات المعمرة الألمانية: "عنصر الجذب في النباتات العصارية أنها مريحة للغاية، حيث أنك يمكن أن تتركها لنفسها ولا تحتاج لكثير من الرعاية".

ويمكن لها أن تخزن الكثير من الماء في أوراقها وجذعها وبالتالي تنجو خلال الفترات الجافة.

وتقول عالمة النباتات أنجليكا ترول: "الصبار أيضا ينتمي للنباتات العصارية.. ولكنه عادة ما يعتبر فصيل إضافي بمفرده".

ويضر الكثير من الماء هذا النبات. ويقول جروسمان: "النباتات العصارية لا تجف.. وإذا ما أعطيتها الكثير من الماء سوف تتعفن".

لإنقاذ النبات العصاري الذي تم الإفراط في ريه، قم بسكب الماء واترك التربة تجف. ومن الجيد أيضا وضع ورقتين من ورق المرحاض تحت الإصيص، فهذا سوف يسحب الرطوبة ويساعد في عملية التجفيف.