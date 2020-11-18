البرلماني فرانسيسكو ساجاستي يؤدي اليمين رئيسا لبيرو

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أدى البرلماني فرانسيسكو ساجاستي اليمين الدستورية، الثلاثاء، رئيسا لبيرو، ليصبح بذلك ثالث رئيس للبلاد في غضون أسبوع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السياسي المنتمي ليمين الوسط /76 عاما/ قال إنه سيقوم بتعيين حكومة "تعددية من أوسع طيف ممكن"، وستضم أفرادا من حكومة الرئيس السابق مارتن فيزكارا.

وفي كلمة له بعد مراسم أداء اليمين، اعتذر ساجاستي عن مقتل إنتي سوتيلو وبريان بينتادو ، الشابين اللذين قتلا خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

وقال: "باسم الدولة أعتذر لأفراد الأسرة ولهما ولكل الشباب الذين شاركوا في مسيرات دفاعا عن الديمقراطية".

وانزلقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في فوضى سياسية يوم الاثنين من الأسبوع الماضي عندما تم عزل فيزكارا بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو، الذي استقال بعد ذلك بعد احتجاجات على عزل فيزكارا.