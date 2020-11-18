اليمن: السلام في بلادنا لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإيراني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية.
وأضاف الإيراني، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين.