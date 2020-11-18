اليمن: السلام في بلادنا لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين

قال ‏وزير الإعلام اليمني، معمر الإيراني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية.

وأضاف الإيراني، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، ‏أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين.