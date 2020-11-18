 اليمن: السلام في بلادنا لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين - بوابة الشروق
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اليمن: السلام في بلادنا لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين

علم اليمن
علم اليمن
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 11:00 م

قال ‏وزير الإعلام اليمني، معمر الإيراني، إن وقف الحرب في اليمن يبدأ بوقف التدخلات الإيرانية.

وأضاف الإيراني، في تصريحات نقلتها فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، ‏أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بالضغط العسكري والسياسي على الحوثيين.


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