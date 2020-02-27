قال الإعلامي أحمد موسى، إن وقت تنفيذ مشروع مستقبل مصر على امتداد محور الضبعة لم يعلم أحد عنه شيئا، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ذهب إلى المشروع بعد زراعة الأراضي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أنه يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشر أو غير مباشر.

ولفت إلى أن المشروع يصنع مجتمعا متكاملا ويعد بمجتمع صناعي زراعي متكامل، فضلا عن أنه جزء من خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وبناء مصانع كبيرة ومحطات للمياه من أجل المشروع.

وروى موسى ما شاهده خلال زيارته إلى المشروع، قائلًا إن المشروع مقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويعتمد استخدام الري بمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

وذكر أن تكلفة المشروع 300 مليار جنيه، إضافة إلى أن تكلفة تجهيز واستصلاح الفدان الواحد 200 ألف جنيه، منوهًا أن الدولة أنفقت المليارات لاستصلاح أراض صحراوية لتوسيع الرقعة الزراعي.

وعن أبرز المحاصيل التي يتم زراعتها بالمشروع، قال إن القمح أول محصول يتم زراعته في المشروع لا سيما أن مصر المستورد رقم واحد في العالم بواقع 10 ملايين طن، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير ملايين الدولارات، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

ولفت إلى أنه اطلع على تقارير عن سوق العبور أكدت انخفاض أسعار الخضروات بنسبة كبيرة من 20 إلى 30%، مشددًا في الوقت ذاته أنه لا توجد دولة تكتفي ذاتيا من كل شيء.





