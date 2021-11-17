تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الدول العربية

أعلنت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، تباينًا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل ما تم تسجيله أمس الأربعاء.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة جديدة منها 6 حالات لعمالة وافدة، و9 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و5 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 38 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافيين إلى 275 ألفًا و682 متعافيًا، بالإضافة لمواصلة عدم تسجيل أية وفيات.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 551 إصابة جديدة وشفاء 1899 حالة، بالإضافة لتسجيل 14 وفاة جراء الفيروس، بينما بلغ إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و621 ألفًا و18 شخصًا والجرعة الثانية 557 ألفًا و566 شخصًا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 66 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 741 ألفًا و214 حالة، فضلًا عن عدم تسجيل أية وفيات ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2144 حالة، موضحة شفاء 83 حالة جديدة ليكون إجمالي حالات الشفاء 735 ألفًا و899 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 549 ألفا و377 حالة، بالإضافة إلى تعافي 51 حالة ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 538 ألفًا و453 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ الإجمالي 8821 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 789 إصابة جديدة و1347 حالة شفاء و27 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و72 ألفًا و478 حالة، وكذلك حالات التعافي إلى 2 مليون و30 ألفا و88 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفًا و607 وفيات.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 وفيات و221 إصابة جديدة و265 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.