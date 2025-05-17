المرشد الإيراني: إسرائيل ورم سرطاني خطير يجب استئصاله

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ«الورم السرطاني الخطير والمميت الذي يجب استئصاله».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، جاء ذلك خلال لقاء خامنئي، اليوم السبت، بمجموعة من المعلمين والمربين من مختلف أنحاء البلاد.

وشدد على أن «الكيان الصهيوني مصدر الفساد والحرب والفتنة في المنطقة»، ذاكرًا أنه «ورم سرطاني خطير ومميت يجب اقتلاعه من جذوره، وسيتم اقتلاعه حتما»، بحسب تعبيره.

وتطرق إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الخليجية، قائلًا إن بعض تلك التصريحات «لا تستحق الرد عليها إطلاقًا».

وأشار إلى أن «مستوى الخطاب كان سخيفًا إلى حد يعد مصدر خزي لترامب وللشعب الأمريكي»، وفقًا لوصفه.

وذكر أن ترامب كَذَبَ عندما قال إنه «يريد استخدام القوة من أجل السلام»، مضيفًا: «لقد استخدم هو والمسئولون الأمريكيون وحكومة بلاده قوتهم لقتل أطفال وشعب غزة، ولإثارة الحرب حيثما استطاعوا».

واستطرد: «لقد استخدموا قوتهم لتزويد الكيان الصهيوني بقنابل تزن عشرة أطنان لإسقاطها على أطفال غزة، والمستشفيات، ومنازل الناس، وفي لبنان، وفي أي مكان آخر استطاعوا الوصول إليه».