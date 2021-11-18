أدنوك للإمداد والخدمات وموانئ أبوظبي تتعاونان لتطوير ميناء ومنطقة خدمات لوجستية جديدة

وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية في الإمارات "أدنوك"، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرّك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية لتوفير الدعم لـ"تعزيز"، المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمّع الرويس.

ووفقاً للاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021"، تتعاون أدنوك ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية ومنشآت بنية تحتية خاصة بها، بما في ذلك محطة السوائل والمرافق اللوجستية بهدف دعم المستثمرين في منطقة "تعزيز" للكيماويات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير من الميناء الجديد، وسيقوم الطرفان باختيار مشغل دولي للمشاركة في المشروع والمساهمة في تطوير الميناء والمرافق المرتبطة به.

وسيتضمن الميناء الجديد مرافق لوجستية وتخزين وأخرى للتحميل والتفريغ، و3 أرصفة، اثنان منها سيمتدان على مسافة 640 مترا، فيما سيكون الرصيف الثالث والمخصّص لسفن الصبّ الجاف بطول 320 مترا.

كما ستشمل البنية التحتية للميناء مجمّع خزانات يتكون من 10 صهاريج لتخزين المنتجات، وآخر لتخزين المواد الأولية التي ستزود المناطق الصناعية المختلفة في "تعزيز"، تدعمها مرافق مجمّع الخزانات المتخصصة، وغرف تحكم وأنظمة معالجة البخار، إلى جانب مرافق حيوية أخرى للمحافظة على المنتجات أثناء فترة التخزين.

وقال عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "تستفيد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها اليوم من نقاط القوة التي تمتلكها اثنتان من أكبر الشركات الصناعية في دولة الإمارات، وتسهم في تمكين تطور ونمو منظومة (تعزيز) ودعم تنافسية قطاع البتروكيماويات المتنامي في منطقة الرويس".

وأضاف: "يسهم إنشاء الميناء الجديد في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للإمداد بالطاقة وتوفير المواد الكيميائية والصناعية بأسعار تنافسية، كما سيدعم منظومة الخدمات الصناعية واللوجستية في (تعزيز)، التي تقود وتدعم وتمكّن نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاعات الكيماويات والصناعات المتقدمة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات".

وتتألف "تعزيز" من 3 مناطق، أولاها منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية التي تنتج المواد الكيمائية على نطاق عالمي، وتضم 7 مشاريع عالمية في مرحلة التصميم، بينما تستوعب منطقة تعزيز للصناعات الخفيفة الصناعات التحويلية التي تحول منتجات المنطقة الكيميائية إلى منتجات استهلاكية.

أما المنطقة الثالثة فهي منطقة "تعزيز" للخدمات الصناعية، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات لتقديم جميع الخدمات الضرورية، التي تتطلبها مناطق "تعزيز" الصناعية ومجمع الرويس الصناعي على نطاق أوسع.