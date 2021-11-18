السياحة والآثار: مراقب جودة بكل منشأة فندقية للتأكد من اشتراطات السلامة الصحية

العنانى يتابع الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية بالمنشأت السياحية والفندقية





بدأت وزارة السياحة والأثار تنفيذ اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية لكل منشأة فندقية بصرامة واضحة وذلك من خلال تعيين مراقب للسلامة الصحية بكل منشأة فندقية بالاضافة الى تعظيم دور الشركات الدولية التى تقوم بمراجعة جودة الخدمات بجميع المنشأت السياحية والفندقية.

وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية للسلامة الصحية فى المنشآت الفندقية بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة ومساعدي الوزير لكل من الرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للتدريب والمستشارين القانونيين للوزارة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة الصحية، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تنظيم دورات تدريبية بالتعاون بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المعنية، لتدريب كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية للتوعية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأشار د. خالد العنانى إلى ضرورة قيام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالاستعانة بشركات دولية متخصصة لمراجعة معايير السلامة الصحية بها بصفة دورية لضمان جودة الخدمات المقدمة بها، حيث تقوم الآن ٥ شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية.

وأكد الوزير على ضرورة تعيين مراقب جودة في كل منشأة فندقية للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.

وتواصل وزارة السياحة والاثار تكثيف عمل اللجان التي تقوم بايفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها، وذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة به وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.