تركيا تعلن تحييد 5 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 5 من مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش "تمكن بالتنسيق مع الاستخبارات الوطنية من رصد خمسة إرهابيين في منطقة هاكورك، وتم تحييدهم إثر غارة استخدمت فيها مسيرات مسلحة".

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.