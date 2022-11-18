هجوم بسلاح ناري يستهدف منزل حاخام سابق في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة، إنه تم إطلاق أربع مقذوفات نارية على الأقل من سلاح ناري على باب مقر إقامة حاخام سابق بجوار الكنيس اليهودي القديم في مدينة إيسن غربي ألمانيا، وإنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث.

وأضافت الشرطة أن البحث لا يزال جاريا عن الرجل المشتبه في أنه أطلق النار.

ويضم المبنى الذي تعرض للقصف بين جنباته معهدا للتاريخ الألماني اليهودي، وهو مجاور مباشرة للكنيس القديم، الذي يستخدم الآن كمركز ثقافي ولم يعد مكانا للعبادة.

وتحدث هربرت رول، وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا التي تقع فيها مدينة إيسن، عن وقوع "هجوم".

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، أبلغ شهود عيان عن ثقوب الرصاص في حوالي الساعة 0830 صباحا (0730 بتوقيت جرينتش)، اليوم الجمعة.

ولم يتضح في البداية متى أطلقت الطلقات. وقال المتحدث "نفترض بقوة أنه كان في وقت ما خلال الليل عندما لم يكن هناك أحد".

وقال رول، الذي زار مكان الحادث، إن البحث جار عن المشتبه به وإن جهاز أمن الدولة يشارك في التحريات.

وكتب رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا هندريك فوست في تغريدة له على "تويتر" أنه صدم وفزع من إطلاق النار على الكنيس. وقال إنه يقف إلى جانب اليهود في الدولة وسيحميهم من الكراهية والعنف.

وأدان السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، إطلاق النار. وغرد على تويتر اليوم الجمعة، قائلا إن: "إطلاق النار على الكنيس القديم في إيسن لا يستهدف فقط الجالية اليهودية في ألمانيا، بل يشكل تهديدا للمجتمع الألماني بأكمله".