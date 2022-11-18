 ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون أفاق التعاون الثنائي على هامش أبيك في تايلاند - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون أفاق التعاون الثنائي على هامش أبيك في تايلاند

بانكوك/ الرياض (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 9:23 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 9:23 م

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أوجه العلاقات السعودية الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى في العاصمة التايلندية بانكوك، اليوم، الرئيس إيمانويل ماكرون على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وبحث بن سلمان مع ماكرون "أفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء مسؤولون بارزون من الجانب السعودي والوفد الرسمي لرئيس فرنسا.

وبدأت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) أعمالها في بانكوك، اليوم، على وقع استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصُل عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية.

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