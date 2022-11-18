تشييع جثامين ضحايا حريق جباليا في غزة

شيّع الفلسطينيون، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثامين الضحايا الذين قضوا أمس في الحريق الذي وقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأدى المشيّعون صلاة الجنازة في مسجد الخلفاء الراشدين وسط المخيم، ليتم بعدها مواراة الجثامين الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة بيت لاهيا وسط حالة من الحزن والصدمة جراء هذه الفاجعة الأليمة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأقامت مساجد فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الضحايا، وقرأ الخُطباء والمُصلُّون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح شهداء هذه الفاجعة الأليمة، متضرعين إلى الله أن يتقبلهم في عليين وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضحايا الحريق، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم وأبناء شعبنا الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وأعلن الحداد الوطني اليوم الجمعة على أرواح الضحايا، وتنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.

وكان 21 مواطنا من عائلة واحدة قضوا مساء أمس الخميس، إثر حريق ضخم اندلع في منزلهم بمخيم جباليا.