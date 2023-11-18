مدبولي: نُقدم كل الحوافز للمصانع لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة حريصة على دعم المستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم، وتتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، اليوم السبت، أنّ مصنع هاير الصيني أكبر منتج عالمي في الأجهزة الكهربائية، ولن يكن يرغب في الحضور للاستثمار في مصر.

وأوضح أنّ اجتماعات متتالية عقدت من إطلاق هذه الاستثمارات في مصر، موضحا أنّ الدولة تُقدم كل الحوافز للمصانع من أجل زيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلية.

ونوه بأنّ التشجيع لإنشاء مصنع جديد ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار، فإنّ هذا يمثل نجاحا في كسر الأزمة الاقتصادية.

وكان مدبولي قد أجرى زيارة لمدينة العاشر من رمضان، تفقد خلالها عددا من المصانع بينها مصنع هاير.