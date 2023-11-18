 الاحتلال: صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال: صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان استهدف طائرة مسيرة إسرائيلية

وكالات
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 4:40 ص

قال جيش الاحتلال، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخ أرض جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أوردته وكالة سبوتنيك، أنه عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة لجيش الاحتلال في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.

وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، على خلفية عملية طوفان الأقصى.

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