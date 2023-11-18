التعليم: بدء الترشح لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية

- يجب ألا يكون للمتقدم أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.. وألا يكون قد تم حرمانه من أعمال الامتحانات

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلي المديريات التعليمية بشأن البدء في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2023/2024، موضحة فتح باب التقديم لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجارى - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي الحالى.

ولفتت الوزارة، إلى التنبيه على المديريات باتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) وبعد إجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار وترشيح الآتي:

- 8 أعضاء لكل لجنة إدارة بواقع 4 لمنصب الرئيس و4 لمنصب الوكيل.

- 8 لكل لجنة نظام ومراقبة 4 لمنصب الرئيس + 4 لمنصب الوكيل).

وحددت الوزارة الموانع العامة للترشح وهي:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992م.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة .

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة للموانع الخاصة:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصا على الصالح العام.

- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، أي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

- أن لا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وحددت شروطا خاصة للترشح وهي:

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

-أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني (تجاري - فندقي - زراعي صناعي) للعمل المرشح له (رئيسا أو وكيلا).

- أن يكون كل من (رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة) شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين (معلم أول أ على الأقل).

- الحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشان قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخريين.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة -رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) - يجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاءالفرصة لاختيار الأفضل.

- أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الألى

-أن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة (الإدارة - النظام والمراقبة) وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط.

- عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

-ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

- يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر ذلك.