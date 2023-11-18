سلاح الجو الألماني يعاود المشاركة في حماية أجواء دول البلطيق

شارك سلاح الجو الألماني، مجددا في حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقام طيارون ألمان بالتعاون مع طيارين إسبان في الأسبوع الماضي بمراقبة المجال الجوي فوق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق وعلى الحدود مع روسيا وذلك في إطار تكليف الناتو.

وأوضحت بيانات سلاح الجو الألماني أنه نشر 40 جنديا وثلاث طائرات طراز يوروفايتر في مطار أماري الإستوني العسكري، مشيرا إلى أن هذه القوة تم إدماجها في المهمة الإسبانية هناك وذلك قبل أن يتم إعادة نقلها مرة أخرى إلى ألمانيا.

وخلال هذه المهمة قامت مقاتلات إسبانية وألمانية بدوريات بفرق مشتركة في المجال الجوي لدول البلطيق.

وفي تصريحات لوكالة (د.ب.أ)، قال الضابط جورج هومل الذي كان يقود الوحدة الألمانية في مطار أماري، اليوم السبت: "حشدنا قواتنا من أجل تعزيز ودعم مهمة الإسبان. لقد نجح ذلك بشكل جيد للغاية، أنا راضٍ تماما عن النتيجة".

وأوضح هومل أن أطقم مقاتلات يوروفايتر من ألمانيا وإسبانيا اضطرت خلال المهمة التي استمرت لمدة أسبوع إلى الإقلاع في طلعة استنفارية يطلق عليها "ألفا سكرامبل" من أجل التعرف على طائرة عسكرية روسية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق دون تعريف إلكتروني، وبالإضافة إلى ذلك شاركت هذه الأطقم في تدريبات يومية.

وعلى عكس التعاون الألماني الإسباني في العام الماضي، كان سلاح الجو الألماني هذا العام هو الشريك الأصغر في هذا التعاون وكان يستخدم تسليح القوات الجوية الإسبانية، وقال هومل:" لقد تطلب الأمر منا إعادة تفكير للتعامل مع معطيات وإجراءات الحلفاء الإسبان في المهمة" مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أية مشاكل في التنسيق للعمليات برا وجوا باستثناء بعض العوائق اللغوية الصغيرة.

ولا تمتلك دول البلطيق الثلاث طائرات مقاتلة ولهذا السبب يقوم الناتو منذ عام 2004 بتأمين مجالها الجوي حيث تتناوب الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي نقل مقاتلات بأطقمها إلى الدول الثلاث الواقعة شمال شرق أوروبا.