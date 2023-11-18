 تحالف «اوقفوا الحرب» ينظم أكثر من 100 مسيرة في المملكة المتحدة تضامنا مع الفلسطينيين - بوابة الشروق
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تحالف «اوقفوا الحرب» ينظم أكثر من 100 مسيرة في المملكة المتحدة تضامنا مع الفلسطينيين

د ب أ
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:27 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 9:27 ص
يخطط منظمو الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا ليوم وطني للتحرك اليوم السبت، بدلا من تنظيم مسيرة كبيرة في وسط لندن.

وسيأخذ التحرك المباشر شكل تنظيم أكثر من 100 مسيرة أصغر في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وستشهد لندن وحدها 10 فعاليات، من بينها مسيرات في كل من ازلنجتون وريدبريدج وتاور هاملتس.

وشهدت عطلات نهاية الأسبوع السابقة تجمع آلاف المتظاهرين والمتظاهرين المعارضين في العاصمة.

وقالت متحدثة باسم تحالف "اوقفوا الحرب" المنظم للفعاليات، إن مسيرات اليوم السبت تأتي قبل مظاهرة وطنية مقررة يوم السبت المقبل.

وأضافت المتحدثة إن "غدا (اليوم السبت) هو يوم التحرك الذي دعونا إليه.. ستقوم مجموعات في جميع أنحاء البلاد بتنظم مسيرات محلية للتحضير بشكل أساسي للمظاهرة الوطنية التي تمت الدعوة إليها يوم السبت المقبل".

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