 مدرب سلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة نحو لقب المرتبط - بوابة الشروق
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مدرب سلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة نحو لقب المرتبط

علي البحيري
نشر في: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: السبت 18 نوفمبر 2023 - 1:46 ص

عبر أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في إياب ربع نهائي دوري المرتبط للمحترفين والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأوضح أن الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط، الذي يمثل بطولة مهمة للجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بما قدمه لاعبو فريق 18 سنة والفوز الذي حققه الفريق على الزمالك، ليتأكد التأهل لنصف النهائي قبل مواجهة الفريق الأول.

وأشار إلى أن الفريق يسعى بقوة نحو تحقيق أفضل ما يمكن خلال المباراة القادمة في الدور نصف النهائي، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.


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