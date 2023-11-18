وصلت مسيرة استمرت ستة أيام شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص لتسليط الضوء على محنة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، إلى القدس في طريقها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وحمل المتظاهرون الذين انطلقوا من تل أبيب على بعد 70 كيلومترا يوم الثلاثاء العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض وأطلقوا بالونات صفراء ترمز إلى التضامن مع الرهائن. وحمل العديد منهم صورا للأشخاص الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر.



وهتف المتظاهرون: "الآن، الآن، الآن". وكُتب على إحدى اللافتات: "المساعدات الإنسانية فقط مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن".



ويطالب المشاركون في المسيرة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق عاجل للإفراج عن الرهائن. واحتجزت حركة حماس نحو 240 شخصا في هجومها على إسرائيل، وأفرجت عن أربعة منهم، وتم تحرير واحدة، وعثرت القوات الإسرائيلية على جثتي امرأتين دخلتا قطاع غزة.