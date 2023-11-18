قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش، اليوم السبت، إنهم يغادرون الآن مجمع الشفاء ويتجهون نحو الجنوب، وذلك بعدما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المستشفى من الجرحى والمصابين.



وأضاف البرش، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية، أن خمسة أطباء لا يزالون في المجمع للإشراف على عملية تنسيق خروج الجرحى، مشيراً إلى أن 120 جريحا لا يزالون داخل مجمع الشفاء من أصل 650.



وتابع: "الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، ونحن على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم. نسمع الجرحى ولا نستطيع مساعدتهم والناس يموتون".



وأكد المدير العام لوزارة الصحة أن "جنود الاحتلال كانوا يتجولون داخل المستشفى وقناصتهم ينتشرون"، مشيراً إلى أنهم حتى اللحظة قطعوا "مسافة كيلومترين مشيا والمنطقة مدمرة بالكامل".



ومن جهته، قال مشرف الطوارئ في مجمع الشفاء، عمر زقوت لـ"الجزيرة"، إن الجيش الإسرائيلي طلب من الموجودين مغادرة المستشفى، ولم يتمكن الجميع من الخروج"، لافتا إلى أنه "طُلب من النازحين التوجه إلى شارع الوحدة، وكثير من الأطفال والكبار لم يتمكنوا من مواصلة السير".



وأكد زقوت في تصريحاته أن "وضع الكادر الطبي وحال المستشفى صعب جدا، والماء والكهرباء مقطوعان منذ أكثر من أسبوع".