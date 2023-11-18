ميدو: فيتوريا «كسر أعراف كرة القدم» بضم فتوح وصبحي للمنتخب

علق أحمد حسام ميدو، على استبعاد ثلاثي منتخب مصر حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، من معسكر منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "قصة الثلاثي المستبعد من قائمة منتخب مصر، المفروض اللاعيبة اللي مشاركتش في المباراة بتخوض تدريبات بدنية قوية بعض الشئ، وفقا لتعليمات مدرب اللياقة البدنية، تدريب أطوال، يعني جري 60 أو 70 متر"

أضاف: "ذكاء المدرب في موقف زي ده إنك تلم الموضوع، عشان انت داخل على ماتش كبير، ورد فعل فيتوريا كان قاسي جدا، باستبعاد اللاعيبة رغم إن اللاعيبة مخرجتش عن النص"

واصل: "استدعاء فيتوريا لفتوح وصبحي بعد أزمة الثنائي مع الزمالك، ورط المدرب أمام لاعيبة منتخب مصر، استدعائك لفتوح وصبحي بعد الأزمة من الزمالك، إنت كدة كسرت عُرف كرة القدم، واللاعب بقى بيفكر، في اختبار المدرب، انت ملاعبتنيش، هجرب أعاملك مش كويس، وأشوف هتعمل ايه؟، سكوت اتحاد الكورة وقت استدعاء فتوح وصبحي غلط، قرار إداري غلط، كان لازم اتحاد الكورة يتدخل انت أعرق اتحاد كورة في الشرق الأوسط"

اختتم: "كلام فيتوريا بعد استدعاء فتوح وصبحي كسر بيه الأعراف الخاصة بكرة القدم وكسر بيه المجموعة، وحياة ولادي كنت عارف إن في قصة هتحصل في منتخب مصر قريب، لكن متوقعتش إنها تحصل في نفس المعسكر، المدرب اللي بيكسر أعراف الكورة بيتعاقب سواء بنتيجة أو ردود فعل لاعيبة"