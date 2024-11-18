منتخب فلسطين يعلن إصابة وسام أبو علي

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أعلن منتخب فلسطين إصابة وسام أبو علي، مهاجم الفدائي والنادي الأهلي، وغيابه عن مباراة كوريا الجنوبية.

وأكد المنتخب الفلسطيني غياب وسام أبو علي عن المباراة، وذلك بسبب الإصابة.

وكتب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منتخبنا الوطني يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره الكوري، على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026».

وأضاف البيان: «يعود لقائمة المنتخب تامر صيام وكاميلو سالدانا، اللذين غابا عن لقاء عُمان بسبب الإيقاف»، متابعا: «يغيب عن تشكيلة الفدائي وسام أبو علي، ومحمود أبو وردة، ومحمد خليل، للإصابة، وعطاء جابر بسبب ظروف عائلية».

ويلاقي منتخب فلسطين نظيره كوريا الجنوبية، غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، في العاصمة الأردنية عمان.

وكان منتخب فلسطين قد خسر في المباراة السابقة ضد عمان بهدف دون رد.

ويتواجد منتخب فلسطين في المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين.