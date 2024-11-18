اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من الحريديم في تل أبيب

اندلعت مواجهات وأعمال شغب بين عناصر الشرطة الإسرائيلية والمتشددين اليهود "الحريديم"، المعارضين للتجنيد العسكري، في تل أبيب مساء أمس الأحد، بعد استدعاء الجيش الإسرائيلي مزيدا منهم للتجنيد.

ونقلت قناة الجزيرة، عن صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الاشتباكات حدثت عقب إغلاق الحريديم شارع رئيسي في بني براك شرق تل أبيب، احتجاجا على إرسال الجيش ألف مذكرة لاستدعاء حريديم للخدمة العسكرية، مضيفة أن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها تعدي على تقاليدهم وأسلوب حياتهم.

وتأتي أوامر الاستدعاء جزء من 7 آلاف أمر متوقع صدورها للحريديم خلال الأيام المقبلة، وصادق عليها وزير الدفاع السابق يوآف جالانت قبل إقالته.

ويعارض الحريديم الخدمة بالجيش الإسرائيلي، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو بفرض التجنيد عليهم أسوة بباقي الإسرائيليين، بينما تطالب أحزاب في الائتلاف الحكومي بسن قانون لضمان استمرار تهرب نحو 60 ألف يهودي متدين سنويا من الخدمة العسكرية، وسط رفض المعارضة التي تسميه قانون التهرب.

ويعاني الجيش الإسرائيلي نقصا في عدد قواته وخسائر بشرية شبه يومية في حرب الإبادة التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى حرب بدأها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.