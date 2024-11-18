 «مش بتفرق معاه الأسماء».. شوبير عن تغيير حسام حسن شكل منتخب مصر - بوابة الشروق
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«مش بتفرق معاه الأسماء».. شوبير عن تغيير حسام حسن شكل منتخب مصر

زيـاد الميرغني
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 12:35 م

أشاد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق بالتغيير الكبير الذي حققه حسام حسن في شكل وهيكل منتخب مصر رغم توليه المسؤولية من فترة قصيرة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «حسام حسن بيبني جيل جديد للمنتخب، وبقى معندناش قلق من غياب النجوم، بعد ما أعطى العميد كثير من اللاعبين الفرصة».

وتابع شوبير: «زمان لو غاب محمد عبدالمنعم كنا نحط ايدينا على قلبنا، دلوقتي خلاص عبدالمنعم غاب جاب خالد صبحي وبعد كده محمد ربيعة، ولما محمد هاني غاب جاب أحمد عيد حسام قلبه جامد ومش بتفرق معاه الأسماء وده أمر يحسب لحسام حسن».

وأوضح شوبير: «منتخب مصر ماشي بشكل كويس جدا، تأهلنا مبكرا جدا وعمل نتائج كويسة وشفنا عدد كبير جدا من اللاعبين لأول مرة زي محمد ربيعة وخالد صبحي ودونجا وأسامة فيصل وناصر ماهر ومحمد شحاتة وأحمد كوكا حسام ادى مجموعة كبيرة الفرصة».

وأضاف: «ومش مجرد أسماء واخدهم منظر وبس لأ دول بيشاركوا، المهم نخلص التصفيات ونكسب مكسب معنوي بوتسوانا والتوفيق من عند ربنا بعد كده في تصفيات كأس العالم».


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