ألمانيا: لا مبرر لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه لا يوجد مبرر لعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل.

من جهته، طالب مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال وقف الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل.

واقترح بوريل، الأسبوع الماضي، أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقا لأربعة مصادر دبلوماسية ورسالة اطَلعت عليها «رويترز».

وكتب في بيان، اليوم الاثنين، أن الخطوة تأتي بعد «عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة».

وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.

ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.

كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، ولكن أيضا التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.