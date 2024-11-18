الاتحاد الأوروبي يستهدف شركات شحن إيرانية بعقوبات جديدة

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية أن التكتل أضاف لقائمة العقوبات شركة خطوط الشحن التابعة لإيران (إريسل)ومديرها محمد رضا خياباني، وفقا لوكالة رويترز.

وتستهدف العقوبات الجديدة سفنا وموانئ تُستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتقنيات ومكونات ذات صلة صنعتها إيران. وتشمل العقوبات حظر أي معاملة مع الموانئ والهويسات التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.

كما شملت العقوبات ثلاث شركات شحن روسية، هي إم.جي فلوت وفي.تي.إس بروكر وأراباكس، على خلفية نقلها أسلحة إيرانية شملت قطع غيار طائرات مسيرة عبر بحر قزوين لتسليح القوات الروسية في أوكرانيا.