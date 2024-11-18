تغريم لاعب سلة أمريكي 100 ألف دولار بسبب تصريح تليفزيوني مشين

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عوقب لاميلو بول لاعب فريق شارلوت هورنتس لكرة السلة بغرامة مالية 100 ألف دولار، لينال أقصى عقوبة في لوائح الدوري الأمريكي للمحترفين بسبب تصريحاته المشينة والعدائية عقب مباراة فريقه.

وأثار بول الجدل بتصريحاته عقب فوز فريقه على ميلواكي بكس بنتيجة 115 / 114.

وسأل مراسل الخط الجانبي للملعب نجم هورنتس عن خطة فريقه الدفاعية لإيقاف خطورة يانيس أنتيتوكونمبو نجم بكس في الهجمة الأخيرة للمنافس، ليرد بول بعبارة عدائية تجاه المثليين.

وسجل بول 26 نقطة في فوز فريقه، منها رميتان حرتان قبل سبع ثوان من انتهاء المباراة ليهدي شارلوت هورنتس فوزا ثمينا.