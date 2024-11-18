مباحثات بريطانية صينية في البرازيل لـ«كسر جمود العلاقات»

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، لإجراء أول محادثات وجهاً لوجه بين الرئيس الصيني ورئيس وزراء بريطاني منذ أكثر من 6 سنوات.

يأتي اللقاء المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا إلى كسر الجمود في العلاقات مع بكين، الذي بدأ خلال الفترة التي قضاها المحافظون في السلطة، وفق ما نقلته قناة الشرق عن مجلة "بوليتيكو".

وقال زعيم حزب "العمال" أثناء رحلته إلى ريودي جانيرو، إنه يخطط لإجراء "مناقشات جادة وعملية" مع الرئيس الصيني، مؤكداً أهمية التجارة مع الصين.

تأتي المحادثات وسط مخاوف أوروبية وترقب صيني لعودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي هدد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع من الصين بموجب سياسته "أمريكا أولاً".