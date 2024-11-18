الرئيس السيسي يجري سلسلة لقاءات مع قادة العالم على هامش قمة العشرين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة وزعماء العالم، في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل.

وضمت قائمة اللقاءات كلا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

تناولت اللقاءات، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين التي تعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء برئاسة البرازيل.

وتعقد القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين بعنوان «بناء عالم عادل وكوكب مستدام»، بمشاركة الدول الأعضاء؛ الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وألمانيا وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.