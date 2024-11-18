الأهلي يكشف عن طرق جديدة لزيادة موارده المالية

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة كرة القدم في النادي الأهلي عن طرق جديدة لزيادة موارده المالية في الفترة القادمة.

وقال أحمد حسام عوض في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مصدر الدخل الرئيسي للنادي الأهلي، من خلال الرعاية، وبعضها يدخل للنادي مباشرة والبعض الأخر يدخل لشركة الكرة".

وأضاف: "سنعمل على زيادة مصادر الدخل في الفترة القادمة من خلال برامج التفاعل للجماهير، أو رفع كفاءة عمل الأكاديميات بشكل فعال أو بيعها خارج مصر، أو من خلال بيع حقوق رعاية الأهلي خارج مصر، وخلق مصدر دخل بالدولار".

وتابع: "نرى أن اسم الأهلي كبير للغاية، ولكنه غير مستغل بشكل كامل في السوق الخارجي، وهذا أحد التحديات التي سنعمل عليها".

وأكمل: "الجانب التكنولوجي غير مستغل في المجال الرياضي، والأهلي سيكون رائدًا فيه، ومن أهداف الشركة أيضًا، توسيع العلاقات مع الرعاة الحاليين، وإبرام شركات مع مؤسسات أجنية على مستوى الرعاية أو غيره".

وواصل: "الأهلي بحجمه الكبير يجب أن يظل اسمه مقترنًا بمؤسسة في نفس الحجم، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الأمر، ونوقع هذه الفترة مع أحد الرعاة من الشركات الأجنبية، التي تملك مؤسسة طبية كبيرة للغاية بالخارج".

واستطرد: "سيتم الاستفادة من تلك الشركة في عدة جوانب، منها تأهيل اللاعبين طبيًا عند الإصابات، وتوفير ما يتم إنفاقه عند سفر أي لاعب للعلاج بالخارج".

وأتم أحمد حسام عوض تصريحاته قائلًا: "نعمل على إنشاء أكاديمية في الكاميرون، ووصلنا الآن لمرحلة التفاوض مع المستثمرين المصريين هناك، والاستفادة ليست فقط من خلال العائد المالي، وإنما من خلال إخراج المواهب وبيعهم".