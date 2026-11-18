قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة 85 من العاملين غير الملتزمين بالتواجد في مقار عملهم بالمنشآت الخدمية بمراكز الزقازيق وكفر صقر والإبراهيمية ومشتول السوق إلى التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أن الانضباط والالتزام يمثلان معيارا لتقييم مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية، لضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصرين بكل حزم.

بدوره، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الخدمية التابعة لمراكز الزقازيق والإبراهيمية وكفر صقر ومشتول السوق، لمتابعة انتظام العاملين والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم حضور 50 من العاملين بمقر مستشفى مشتول كفر صقر المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعدم تواجد 3 آخرين بالمستشفى، حيث تم إثبات الغياب وترك العمل قرين أسمائهم.

وشملت الجولة بالمستشفى المرور على أقسام الاستقبال والأشعة والحضانات ووحدة الكلى والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمعامل والتعقيم والأكسجين، لمتابعة انتظام العمل داخل كل قسم، والتأكد من حسن استقبال المرضى والتعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة.

كما تابعت اللجنة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالكميات المناسبة، وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية وانتظام عملها، إلى جانب مراجعة مستوى النظافة العامة والالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، والتأكد من سلامة تداول وحفظ الأغذية وتوافر احتياجات المطابخ والثلاجات، وعدم وجود نقص أو معوقات تؤثر على انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ورصدت اللجنة عدم تواجد أي من العاملين بمقر إدارة الطرق بكفر صقر التابعة لمديرية الطرق بالشرقية، وعدم تواجد 24 من العاملين بمقر مركز ومدينة الزقازيق، و3 من العاملين بالوحدة الصحية بهرية التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق.

كما رصدت عدم حضور عامل بالإدارة الزراعية بمشتول السوق التابعة لمديرية الزراعة بالشرقية، وعدم تواجد عامل بمكتب العمل بمشتول السوق التابع لمديرية القوى العاملة بالشرقية، واثنين بالإدارة البيطرية بمشتول السوق التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، وعامل بالوحدة الصحية بمباشر التابعة للإدارة الصحية بالإبراهيمية.

وتم إثبات حالات الغياب وترك العمل قرين أسماء العاملين، ورفع تقرير بنتائج المرور إلى محافظ الشرقية، الذي قرر إحالتهم إلى التحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



