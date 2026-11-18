أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد 5 منشآت صحية بالمحافظة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، برئاسة الدكتور أحمد طه، وذلك في خطوة تعكس التوسع في تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، اتساقًا مع جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة والمتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرارات الهيئة تضمنت منح الاعتماد الكامل لمستشفى المنيا الجامعي للعيون، بعد اجتيازه مرحلة الاعتماد المبدئي واستيفائه متطلبات الاعتماد الكامل، بجانب منح الاعتماد المبدئي لمستشفى الصفوة بمركز بني مزار، بما يعزز جاهزية المنشآت لتقديم خدمات طبية آمنة وفق معايير الجودة المعتمدة.

وأضاف أن القرارات شملت كذلك منح الاعتماد الكامل لثلاث صيدليات بالمحافظة، مشيرًا إلى أن امتداد منظومة الاعتماد لتشمل الصيدليات يعزز مأمونية تداول الأدوية وصرفها، ويرسخ ثقافة الجودة في مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية.



