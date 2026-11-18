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أجرى أسامة مصطفى عز الدين، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، جولة ميدانية موسعة بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت التموينية والتجارية، والوقوف على توافر السلع الأساسية ومخزونها، ومراقبة مراحل تخزين وتداول الأقماح وإنتاج الدقيق والخبز المدعم.

وشملت الجولة، تفقد صومعة حقلية بمدينة قويسنا بسعة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن، ومطحن تابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 طن يوميًا.

وتابع منظومة تداول وتخزين الأقماح ومراحل الطحن، ومدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة؛ بما يضمن الحفاظ على جودة الأقماح والدقيق وتوفير احتياجات منظومة إنتاج الخبز المدعم.

كما تفقد منفذ «دلتا ماركت» التابع للشركة العامة لتجارة الجملة؛ لمتابعة توافر السلع الأساسية ومبادرة تخفيض الأسعار، والوقوف على حجم الأرصدة المتاحة ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وشملت الجولة مصنع «بتروجاسكو» لتعبئة أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بالمنطقة الصناعية في قويسنا، لمتابعة مراحل التشغيل والإنتاج ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط.

مخزون السلع يكفي 3 أشهر

وفي مدينة شبين الكوم، تفقد مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة، حيث كشف عن توافر السلع والمنتجات التموينية والحرة بكميات تكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

كما شملت الجولة مصنع تعبئة السكر التمويني التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، والذي يعتمد في إنتاجه على السكر المستخرج من قصب السكر وبنجر السكر.

وامتدت الجولة إلى أحد المخابز البلدية المدعمة، لمتابعة انتظام إنتاج الخبز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات ومعايير الجودة المقررة، وضمان إتاحته للمواطنين بصورة منتظمة.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت التموينية والتجارية بالمحافظات، ومراقبة توافر السلع وجودة المنتجات وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين.



