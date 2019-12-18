نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل، للرائدات الريفيات بأسوان، وذلك بحضور كلا من الدكتور إيهاب عماد حنفي" وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور "محمد شعبان" المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة أسوان.



وعقدت الندوة بمركز تدريب النفق، وتضمنت عرضا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه وما تعود به بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحي والارتقاء بالخدمة الصحية.



كما تضمنت الندوة مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يتم طرحها بخصوص المنظومة.



وتاتي الندوة في إطار اهتمام مديرية الشئون الصحية بأسوان، في زيادة وعي المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والدور الهام الذي تمثله الرائدات الريفيات في التأثير في المجتمع ونشر الوعي اللازم عن المنظومة.