أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، مشروعي قانونين كبيرين للإنفاق بقيمة 4ر1 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر وتجنب إغلاق الحكومة بعد أن ينفد التمويل الحالي يوم الجمعة.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن مشروع قانون تمويل الإدارات المرتبطة بالدفاع تم إقراره بأغلبية 280 صوتا مقابل 138 صوتا. والآخر، لتمويل وكالات غير دفاعية وتمديد عدد من الإعفاءات الضريبية التي انتهى العمل بها ، وتم تمريره بـ 297 صوتا مؤيدا مقابل 120 معارضا. ويعتبر مشروع الإنفاق نتاج أسابيع من المحادثات بين الحزبين، وسوف يتم إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع تمريرهما.



وصرحت كيلياني كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الرئيس مستعد لتوقيع مشروع قانون الإنفاق الحكومي لتجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية بسبب نفاد التمويل.

وشجع الرئيس العام الماضي الجمهوريين على التمسك بتحصيل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما أدى إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة 35 يومًا.

وقال ريتشارد شيلبي، رئيس مجلس الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وهو جمهوري من ولاية ألاباما "هذا التشريع يستثمر بقوة في إعادة بناء جيشنا ويؤمن أموالاً كبيرة لنظام الجدار الحدودي للرئيس"، مضيفا "عملنا الشاق على مدار الأشهر القليلة الماضية أمن من الحزبين طريقًا إلى الأمام لاستكمال عملية تخصيص اعتمادات السنة المالية 2020".

ويشير الديمقراطيون أيضا إلى زيادة الإنفاق التقديري بمقدار 44 مليار دولار، مقارنة بالمستويات الحالية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان "يمكن لجميع الديمقراطيين أن يفخروا بحزمة الاعتمادات القوية هذه، والتي تحقق انتصارات مهمة لصحة والأمن المالي ورفاهية الشعب الأمريكي".