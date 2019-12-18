يتوقع تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، أمس الثلاثاء، نمو اقتصادات هذه الدول بمعدل 1ر0% في المتوسط خلال العام الحالي.

كما يتوقع التقرير الصادر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة استمرار متوسط نمو اقتصادات دول المنطقة أقل من 3ر1% خلال العام المقبل.

وذكر التقرير أن تباطؤ الطلب المحلي يتزامن مع ضعف الطلب الخارجي وتزايد هشاشة الأسواق المالية الدولية.

وأضاف التقرير أن معدل نمو اقتصادات 23 دولة من بين 33 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي سيتراجع خلال العام الحالي.

وأضاف أن جمهورية الدومنيكان ستكون من بين الدول الأقوى نموا حيث من المتوقع وصول معدل نموها الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 8ر4% ثم دولة جوايانا بمعدل 5ر4%، في حين سينكمش اقتصاد فنزويلا بمعدل 5ر25% ونيكاراجوا بمعدل 3ر5%.