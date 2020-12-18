 مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية في سوريا بقذائف (هاون) - بوابة الشروق
الجمعة 18 ديسمبر 2020 2:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

مجهولون يستهدفون قاعدة أمريكية في سوريا بقذائف (هاون)

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:48 ص

 استهدف مجهولون القاعدة الأمريكية في "حقل العمر" النفطي بريف دير الزور شرق سوريا بعدد من قذائف الهاون.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية مشطت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة محيط الحقل"، مشيرا إلى أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/.
كما استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة مسؤول عن حماية الآبار النفطية، قرب بئر الأزرق في حقل التنك النفطي شمال شرق دير الزور، دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات.
يشار إلى أن واشنطن قامت في فبراير الماضي بتوسيع قاعدتها في حقل العمر التي تعد إحدى أكبر قواعدها في سوريا في فبراير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك