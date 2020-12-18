 وزيري: لأول مرة منذ آلاف السنين يتم اكتشاف مومياء لأسد صغير في سقارة - بوابة الشروق
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وزيري: لأول مرة منذ آلاف السنين يتم اكتشاف مومياء لأسد صغير في سقارة

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:41 ص

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة سقارة تحتوي على صناديق خشبية كبيرة داخلها كم مومياوات غير عادي يقدر بالمئات.

وأضاف وزيري، في حوار خاص لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أنه لأول مرة يتم اكتشاف شبل أسد طوله 90 سنتيمتر تقريبًا، معقبًا: «مرة واحدة ابتدينا نشوف الحجم ده».

وأوضح أن عمر هذا الشبل يبلغ من ثمانية إلى عشرة أشهر، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن مومياء أسد صغير على مدار آلاف السنين التي مضت.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أزاح شهر نوفمبر الماضي الستار عن الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة، التي عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمي والمتأخر.

 

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