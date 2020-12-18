رئيسة المفوضية الأوروبية: ميركل منفذة مخضرمة للتكتيكات

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وصفت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مواطنتها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنها "منفذة مخضرمة للتكتيكات، وواضعة استراتيجيات ذكية".

وفي مقال لها في صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الجمعة، كتبت فون دير لاين المنتمية إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أن "ميركل عندما تقرر فإنها تمضي بإصرار وصبر استراتيجي، ودائما بقدر كبير من الجدية والموضوعية".

وامتدحت فون دير لاين المستشارة الألمانية بأنها "مقاتلة العام"، وتابعت أن "ميركل سياسية ذكية وقوية الإرادة".

واختتمت فون دير لاين كلامها قائلة إن "خصوصية ميركل ظلت تتمثل في المثابرة وتغيير الإيقاع".