افتتاح 12 مسجدا بدمياط بتكلفة 32 مليون جنيه

افتتحت مديرية الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، 12 مسجدا، ضمن خطة الافتتاحات لمديرية أوقاف دمياط، ليصل إجمالي عدد المساجد الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرا 43 مسجدا.



وافتتح أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يرافقه الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، مسجد المدينة المنورة بدمياط الجديدة.



وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن هذه المساجد تقع فى عدد من القرى تشمل قرية العنانية، وأولاد حمام، والخلفية دمياط الجديدة، والفؤادية، وجميعها مساجد تم إنشاؤها بالجهود الذاتية بمبالغ تصل إلى 32 مليون جنيه، مؤكدا تواصل الجهود لافتتاح المساجد في كافة أنحاء مصر، والتي وصلت إلى 600 مسجد خلال شهرين.