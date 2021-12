قررت لجنة الإنضباط الفرنسية إيقاف مباراة باريس إف سي وأولمبيك ليون في دور الـ 32 من كأس فرنسا، اللقاء الذي استمر لمدة 50 دقيقة فقط على ملعب شارلتي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وبين الشوطين كشفت بعض التقارير الصحفية أن جماهير ليون ألقت قنابل دخانية على جماهير باريس وهو ما أشعل فتيل الأزمة بين الجماهير وبالتالي امتد لأرض الملعب ولم يستطع رجال الأمن إيقاف الأزمة.

وأعلن لجنة الإنضباط من قبل خصم نقاط من فريق أولمبيك ليون بسبب شغب الجماهير وتم إعادة مباراته مع وأولمبيك مارسيليا وليست المرة الأولى في الموسم الحالي.

حيث ألقى أحد مشجعي نيس زجاجة على أرضية الملعب بجوار باييه، إلا أن الأخير ألقاها تجاه المشجعين ما تسبب في نزولهم لأرض الملعب والاشتباك مع اللاعبين.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB